كوهين: معاهدة السلام مع الإمارات ستتبعها اتفاقيات مع دول خليجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، بالاتفاق الموقع مع الإمارات العربية المتحدة.



وقال، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، 19/آب/2020: ليس لدي أي شك أن معاهدة السلام مع الإمارات ستتبعها اتفاقيات مع دول خليجية وأفريقية أخرى.

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وأكد أن هناك مباحثات بين السودان وإسرائيل ونأمل التوصل لاتفاق سلام.

وأضاف أن أي معاهدة سلام ستوقع بين إسرائيل والسودان ستكون في صالح الطرفين.

ولفت إلى أن إسرائيل تجري محادثات مع دول إفريقية وعربية أخرى.