"نقل أبوظبي" يعلن عن مجانية المواقف ومواعيد الخدمات خلال عطلة رأس السنة الهجرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في خطوة تهدف إلى إبقاء الجمهور على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال عطلة رأس السنة الهجرية، أعلن مركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف السطحية يوم الأحد الموافق 23 أغسطس إلى الساعة 7:59 من صباح يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020.



وفي السياق ذاته، شدد المركز على ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مركز النقل المتكامل أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال العطلة، على يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020. وتقوم مراكز إسعاد المتعاملين حالياً بخدمة الجمهور عن بُعد، تحت شعار "خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم"، من خلال استقبال المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني للمركز www.itc.gov.ae، والبريد الإلكتروني [email protected] ومركز الاتصال المجاني 80088888، بالإضافة إلى تطبيق درب الذكي، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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وفيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، أفاد المركز بأن مواعيد خدمات النقل العام بالحافلات في كل من مدينة أبو ظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ستكون حسب الجدول الزمني لأيام الجمعة.

للاطلاع على المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو تطبيق درب.

كما أن خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر خلال عطلة رأس السنة الهجرية وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.