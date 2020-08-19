حكام الإمارات يهنئون رئيس أفغانستان بذكرى استقلال بلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات برقية تهنئة إلى الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور محمد أشرف غني.

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