أوكرانيا تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا

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"الخليج 365" من كييڤ: سجلت أوكرانيا رقماً قياسياً جديداً في إصابات كورونا المستجد، حيث أعلنت السلطات عن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتشهد معدلات الإصابة اليومية في هذا البلد الأوروبي زيادة حادة، لا سيما أن المبادرة إلى تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء المرض في فترة سابقة قاد إلى معاودة انتشار العدوى.

ولفتت السلطات الصحية في كييف إلى أن "عدد الإصابات تجاوز الذي أعلنه المجلس الوطني للأمن والدفاع الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية، وهو 1847 حالة الذي تم تسجيله يوم السبت الماضي".

ونوهت السلطات إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس، بحيث بلغ مجموعها التراكمي96403 حالات، في حين بلغ عدد الوفيات 2144 وفاة.

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وكان الوزير السابق تيموفي ميلوفانوف، رئيس مدرسة كييف للاقتصاد المكلف بدراسة البيانات الإحصائية لانتشار كورونا في أوكرانيا، قال في وقت سابق إن أربع محافظات أوكرانية مهددة بالدخول ضمن المنطقة الحمراء، وهي محافظات ريفني، وخميلنيتسك، وتشرنيهيف، وخاركيف، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها لخمس أيام متتالية.

وأشار ميلوفانوف إلى أن هذه المحافظات قدد تتجاوز أحد المؤشرات التي حددتها الحكومة الأوكرانية وهو معدل النمو بعدد إصابات فيروس كورونا لمدة خمسة أيام متتالية.



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