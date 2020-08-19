صيادلة المغرب يرصدون شخصا يبيع دواء للإجهاض عبر “فايسبوك” ويطالبون بمتابعته

دقت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ناقوس الخطر بشأن بيع دواء للإجهاض عبر “فايسبوك”، مطالبة مديرية الدواء والصيدلة بالتدخل، من أجل متابعة الشخص المعني بمخالفة بيع دواء ARTOTEC عبر الموقع التواصل الاجتماعي المذكور.
وقالت الكونفدرالية نفسها، في مراسلتها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، إنها تابعت شخصا عبر فايسبوك يتاجر في دواء Artotec، بصفة غير قانونية، معرضا حياة المواطنات للخطر بهدف إجراء إجهاض اصطناعي، وهو ما يعني المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء بدواء تم سحبه منذ مدة من السوق الوطني.
ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الانتباه إلى أنها تواصلت مع المعني بالأمر، وقدمت طلبية للتأكد من صحة ما يروج، من خلال العمل على تحويل بنكي للمبلغ المطلوب من طرفه مقابل حصولها على الدواء، الذي يسخره للإجهاض.
ودعت الكونفدرالية مديرية الدواء والصيدلة إلى التدخل العاجل في إطار صلاحيتها، ومتابعة المعني بالأمر قانونيا.
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