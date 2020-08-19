تصريح مدع ضد قاصر من رهط بجريمة قتل شاب من اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في اللد، تصريح ادعاء ضد قاصر (16 عاما) من مدينة رهط، على خلفية ضلوعه بجريمة قتل الشاب محمد أمين أبو رياش من اللد.

ومددت المحكمة أمس، الثلاثاء، اعتقال القاصر لمدة 3 أيام حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 7 آب/ أغسطس، حينما نشب خلاف بين المتهم والضحية خلال عملهما بمصنع للدجاج في اللد، وعلى إثر ذلك قام الأول برمي سكين كانت بحوزته لتستقر في صدر الضحية، ما أسفر عن إصابته بجراح حرجة توفي على إثرها في المستشفى.

هذا، ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد القاصر في الأيام القليلة القادمة.