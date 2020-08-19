شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 64531 إصابة جديدة و1092 وفاة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 64 ألفا و531 إصابة جديدة و1092 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و767 ألفا و274 حالة .. فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 52 ألفا و 889 ألف حالة.

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