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مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة بالضالع

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 أغسطس 2020

قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وأصيب آخرون إثر محاولة مجموعة منهم التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في قطاع الفاخر غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

 

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ووفق مصدر ميداني في اللوء 30 مدرع فإن العناصر الحوثية التي حاولت التسلل كانت تهدف إلى وضع عبوات ناسفة في أماكن متقدمة، في محاولة لمنع وعرقلة القوات المشتركة من التقدم، إضافة إلى انتشال جثث لعناصر تابعة لهم سقطوا في مواجهات سابقة، إلا أنه سرعان ما تم الإجهاز عليهم بشكل مباشر بكمين محكم تم نصبه مسبقاً.

 

وقال، إن عددا من عناصر المليشيات في هذه العملية لقوا مصرعهم على الفور وأصيب آخرون، ومازالت جثث البعض متواجدة في ميدان المواجهات، فيما باشرت بعدها وحدة الهندسة في اللواء 30 مدرع بتفكيك العبوات الناسفة التي كانت بحوزة العناصر المليشاوية المتسللة وإبطال مفعولها

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