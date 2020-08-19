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الصين تختبر لقاح كورونا في باكستان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 أغسطس 2020

أعلن المعهد الوطني الباكستاني للصحة، أن السلطات الباكستانية وافقت على إجراء اختبارات المرحلة النهائية للقاح صيني تجريبي مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أولى تجارب سريرية من نوعها في البلاد.

 

وأوضح المعهد أن اللقاح لا يزال قيد التطوير، تنتجه شركة "كانسينوبايو" بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

 

وأضاف المعهد الوطني الباكستاني في بيان: "ستكون تجارب المرحلة الثالثة السريرية هذه، الأولى على الإطلاق التي تجرى على لقاح في باكستان".

 

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وتابع أن إدراج باكستان في التجارب سيساعدها في تأمين "إمدادات وأسعار تفضيلية للقاح".

 

وستجرى التجارب في عدد من المنشآت الطبية في باكستان، بما فيها مستشفى إندوس الكبير في كراتشي.

 

وقال مدير المستشفى لـوكالة الأنباء الفرنسية: "نأمل في التوصل إلى لقاح في غضون 3 إلى 4 أشهر".

 

وأوقعت جائحة "كوفيد 19" أكثر من 6 آلاف وفاة في باكستان، لكن وتيرة الإصابات تسجل تباطؤا منذ أسابيع.

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