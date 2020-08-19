اليمن.. خسائر كبيرة للمليشيا في نهم وجبهات الجوف ومأرب

الأربعاء 19 أغسطس 2020

تكبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية وفي عتادها العسكري بعد مواجهات وصفت بـ"الاعنف" في جبهات مأرب والجوف ونهم.



وأكدت مصادر أن الجيش ورجال قبائل مراد كسروا هجوماً عنيفاً لمجاميع حوثية في منطقة المشيريف الواقعة بين مديرية ولد ربيع محافظة البيضاء ومديرية رحبة محافظة مأرب.

وبينت المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا خلال صد أبطال الجيش والقبائل للهجوم الحوثي ومحاولات التقدم صوب مديرية رحبة باتجاه مأرب.

واستعاد الجيش ورجال القبائل بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات دبابتين وتمكنوا من أعطاب واحراق دبابة وعربة BTRبالأضافة الى أسر ثلاثة من عناصر المليشيات.

وأوضحت المصادر ان المليشيات تحاول تضييق الخناق على قوات الجيش ورجال القبائل بالهجمات المتكرره والمستميه على مواقعهم في جبهات العبدية وماهلية والمشيريف ومحاولة التقدم باتجاه مأرب.

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وأفادت مصادر قبلية وكالة خبر، أن أبطال الجيش ورجال القبائل شنّوا هجوماً نوعياً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهة الضيق غربي مأرب.

ولفتت المصادر ان الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات.

وقالت مصادر عسكرية في الجوف ونهم، إن الجيش ورجال القبائل صدوا هجوماً للمليشيات في منطقة الجدافر ما أسفر عن مقتل واصابة عددا من عناصرها.

وأشارت المصادر الى ان المواجهات تتواصل منذ 6 أيام في محيط جبل العتق وبالخطوط التماس بجبهة نهم ما ٳدى الى وقوع عددا من عناصر المليشيات الحوثية في القتل والأسر والإصابة مع تكبيدها خسائر أخرى قتالية من أطقم ومدرعات، وتمكنت قوات الجيش من استعادة أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وتزامنت هذة المعارك مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في مناطق الجفرة والضيق وصرواح بمأرب واللبنات بالجوف وصلب بنهم.