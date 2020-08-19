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شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية الشارقة" تعلن عن مجانية المواقف العامة خلال عطلة رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة الأحد الموافق 23 أغسطس، بمناسبة رأس السنة الهجرية، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز 1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، وطريق المدينة الجامعية.
وفي هذا السياق أكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تهيئة المواقف العامة وتوفيرها للقاطنين والزوار، خصوصاً في المناطق الحيوية والسياحية.
مشيراً إلى أن البلدية ستستمر في التفتيش على المواقف للتأكد من التزام الجمهور ورصد كل من يسيء استخدامها كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات.
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