بومبيو يزور الأمم المتحدة الخميس سعيا لعقوبات على إيران

الأربعاء 19 أغسطس 2020

ذكر دبلوماسيون ومسؤول في الأمم المتحدة أن من المرجح أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى نيويورك يوم الخميس سعيا لإعادة فرض كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران والاجتماع مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش.



ولبدء عملية إعادة فرض العقوبات ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عدم انصياع إيران للاتفاق النووي. وتأتي الشكوى حتى رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.

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وقال الدبلوماسيون إن من المرجح أن يجتمع بومبيو مع سفير إندونيسيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ديان ترينسياه دجاني لتقديم الشكوى وقال المسؤول في الأمم المتحدة إن من المقرر أن يجتمع بومبيو ايضا مع جوتيريش.

وردا على ما تسميه الولايات المتحدة حملة ”أقصى ضغط“ التي تهدف لحمل إيران على التفاوض على اتفاق جديد، انتهكت إيران عدة قيود أساسية يفرضها عليها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ومن بينها مخزونها من اليورانيوم المخصب