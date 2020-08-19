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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث "إرهابي" على إحدى الطرق السريعة في ألمانيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن "حادثا إرهابيا" وقع على إحدى الطرق السريعة أمس ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وقالت النيابة العامة في ألمانيا أن "رجل تسبب مساء الثلاثاء بعدة حوادث صدما بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، ما أسفر عن جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة".
وأضافت أن العمل المتعمد "دافعه النزعة الإسلامية وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر".
وأفادت عدة وسائل إعلام أن مرتكب العمل عراقي عمره ثلاثين عاما هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته.
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