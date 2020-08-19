- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
أقالت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، حيدر بدوي صادق من منصبه كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية، غداة تصريحاته بشأن السلام مع إسرائيل.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم إقالة الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.
جاء ذلك غداة تصريحات تلفزيونية لصادق قال فيها إن "بلاده تعتزم قيادة اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاق سلام"، مضيفا أنه "لا ينفي وجود اتصالات حالية بين الخرطوم وتل أبيب".
وشدد على أن "السودان وإسرائيل سيجنيان الفائدة بتطبيع علاقاتهما الثنائية"، موضحا أن "السودان سيستفيد من التقنيات الزراعية والصناعية، أما إسرائيل فستكسب الانفتاح على العالم العربي".
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.