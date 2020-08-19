- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا اريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات التجارة مع الصين.. قائلا "انه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي".
وبسؤاله خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عما إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين، قال ترامب إنه سينظر في الأمر.
وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين، السبت، مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى باتفاق التجارة المرحلة 1، المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا اريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.