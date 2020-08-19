قرقاش: معاهدة السلام تحوّل استراتيجي إيجابي للعرب

الأربعاء 19 أغسطس 2020

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ معاهدة السلام مع إسرائيل تحوّل استراتيجي، والخاسرون من هذا التحول هم تجار وسماسرة القضايا السياسية، لافتاً إلى أن الخطوة الإماراتية الجريئة حركت مياهاً راكدة تمهد لتغيير المشهد.



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وكتب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر: «المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً». وأضاف معاليه: «بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات».

كما تحدث عن ضرورة تغيير المشهد السياسي الحالي نحو الأفضل بخصوص القضية الفلسطينية والمنطقة. وعبّر عن ذلك بالقول: «الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة آسنة، فتغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية. ومن هنا، فإنّ المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب».