شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: الإمارات قامت على مبدأ نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على مجموعة من المبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ، وأهم تلك المبادئ نصرة الضعيف، وإغاثة المحتاج، ودعم الشقيق والصديق.

وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "دولة الإمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق.. 108 مليارات درهم مساعدات الإمارات في 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم.. وستستمر الإمارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم".

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