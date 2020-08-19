شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:19 مساءً, 19 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 4828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 937321 إصابة.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في بيان، أنه سجل 117 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15989 حالة.

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