شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: معظم حالات العدوى بكورونا حدثت في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاءإن بريطانيا لن تحذو حذو فرنسا على الأرجح في إلزام الناس بوضع كمامات في أماكن العمل لأن برنامجها للفحص والرصد يظهر أن معظم المصابين بمرض كوفيد-19 تعرضوا للعدوى في المنازل.

وقال هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا ندرس فعل ذلك في الوقت الحالي" ردا على سؤال بشأن ما إن كانت بريطانيا ستفرض وضع الكمامات في أماكن العمل مثلما حدث في فرنسا.

وأضاف "السبب هو الأدلة المستقاة من برنامج هيئة الصحة الوطنية للفحص والرصد على أن من أصيبوا بالمرض تعرضوا للعدوى في معظم الأحيان أثناء تجمع عائلي أو غيره في أحد المنازل".