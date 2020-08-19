شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: معظم حالات العدوى بكورونا حدثت في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
وقال هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا ندرس فعل ذلك في الوقت الحالي" ردا على سؤال بشأن ما إن كانت بريطانيا ستفرض وضع الكمامات في أماكن العمل مثلما حدث في فرنسا.
وأضاف "السبب هو الأدلة المستقاة من برنامج هيئة الصحة الوطنية للفحص والرصد على أن من أصيبوا بالمرض تعرضوا للعدوى في معظم الأحيان أثناء تجمع عائلي أو غيره في أحد المنازل".
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