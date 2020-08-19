شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: الصين نفذت هجمات إلكترونية على 10 وكالات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

قالت تايوان اليوم الأربعاء إن مجموعات قرصنة إلكترونية مرتبطة بالحكومة الصينية هاجمت ما لا يقل عن 10 وكالات حكومية ونحو 6000 حساب بريد إلكتروني لمسؤولين حكوميين في "تسلل" لسرقة بيانات مهمة.

وتحث تايوان شعبها على توخي الحذر مما يطلق عليه المسؤولون "تسللا في كل مكان" من جانب الصين، وهو ما يشمل حملات إعلامية مدعومة من بكين وهجمات إلكترونية ضد الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقال ليو تشيا تسونغ نائب مدير قسم تحقيقات أمن الإنترنت بمكتب التحقيقات في تايوان "مجموعات القرصنة الصينية تتسلل إلى الوكالات الحكومية ومقدمي خدمات المعلومات لها منذ فترة طويلة".

وأضاف للصحفيين "يستهدفون الحصول على وثائق وبيانات حكومية مهمة... ربما تسربت بعض البيانات الحكومية. هذا يشكل تهديدا كبيرا".