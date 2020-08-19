شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان اليوم 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 58097 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنها سجلت 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1135 حالة.

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