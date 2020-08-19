السلطات التركية تضبط 165 مهاجرا غير نظامي على متن شاحنة شمالي البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ضبطت قوات تركية 165 مهاجرا غير نظامي داخل إحدى الشاحنات في بلدة "تكّه كوي" التابعة لولاية سامسون شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عن مصادر أمنية أنه تم ضبط المهاجرين على متن إحدى الشاحنات عند نقطة تفتيش بالبلدة مساء الثلاثاء.

وقامت قوت الأمن بنقل المهاجرين إلى إحدى الصالات الرياضية بالولاية تحت تدابير أمنية مشددة.

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كما قامت عناصر الشرطة بإلقاء القبض على سائق الشاحنة، بحسب المصادر التي لم تقدم أية معلومات حول جنسيات المهاجرين.

وتستضيف تركيا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ، بينهم 6ر3 مليون لاجئ من الجارة سورية. ويحاول المهاجرون من سورية وغيرها من مناطق النزاعات استخدام تركيا كبوابة للوصول إلى أوروبا.