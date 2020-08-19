عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أقالت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، حيدر بدوي صادق من منصبه كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية، غداة تصريحاته بشأن السلام مع إسرائيل.



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وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم إقالة الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.

جاء ذلك غداة تصريحات تلفزيونية لصادق قال فيها إن "بلاده تعتزم قيادة اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاق سلام"، مضيفا أنه "لا ينفي وجود اتصالات حالية بين الخرطوم وتل أبيب".

وشدد على أن "السودان وإسرائيل سيجنيان الفائدة بتطبيع علاقاتهما الثنائية"، موضحا أن "السودان سيستفيد من التقنيات الزراعية والصناعية، أما إسرائيل فستكسب الانفتاح على العالم العربي".