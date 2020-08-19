ترامب: لا اريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات التجارة مع الصين.. قائلا "انه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي".

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وبسؤاله خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عما إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين، قال ترامب إنه سينظر في الأمر.

وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين، السبت، مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى باتفاق التجارة المرحلة 1، المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت.