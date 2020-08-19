شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 4828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء ليصل الإجمالي إلى 937321 حالة، وهو رابع أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم.



وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا إن البلاد سجلت 117 حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 15989

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