فحوص ‪«كورونا»‬ مجانية للمعلمين في الشارقة وعجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

باشرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، إجراء الفحوص المجانية الخاصة بفيروس كوفيد 19 المستجد، لجميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في مختلف المدارس الخاصة في الإمارة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الطلبة، كما باشرت منطقة عجمان الطبية عمل فحوص «كورونا» للهيئات الإدارية والتدريسية لجميع المدارس الحكومية والخاصة بجميع مراحلها إضافة إلى التعليم العالي في إمارة عجمان.



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وتمكنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص التي وضعت جدولاً تنظيمياً يضم جميع موظفي المدارس، من إجراء ما يقارب 3000 فحص، حيث سيصل عدد الموظفين الذين أجروا الفحوص مع نهاية المدة التي حددتها الهيئة إلى ما يزيد على 17 ألف من العاملين في مدارس الإمارة، وفقا للبيان.

وصرح علي الحوسني مدير الهيئة أن إجراء هذه الفحوص يأتي متسقاً مع استراتيجيات وتوجهات الهيئة، التي تحرص على صحة وسلامة كوادرها التعليمية، وطلبتها، من خلال توفير مناخ تعليمي آمن وصحي، ومنسجماً في الوقت ذاته مع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة.

من جانبه، قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: تبدأ منطقة عجمان الطبية ومن خلال إدارة الطب الوقائي بعمل فحوص فيروس كورونا لجميع الهيئات الإدارية والتدريسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة وكذلك الجامعات سواء داخل مدينة عجمان وكذلك المناطق التابعة لها، حيث سيتم عمل الفحوص اللازمة للمعلمين والإداريين في مركز البيت متوحد بمنطقة الحميدية بعجمان، كما سيتم عمل ذات الفحوص في كل من مركز مزيرع والمنامة الصحيين، حيث يبدأ عمل الفحوص من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، من أمس وحتى غد.