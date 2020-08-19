المعارضة البيلاروسية تدعو الأوروبيين إلى رفض نتائج الانتخابات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





مينسك: دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الأربعاء الأوروبيين إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية "المزورة" التي جرت في التاسع من أغسطس في بلدها وسمحت للرئيس الكسندر لوكاشنكو بالبقاء في منصبه لولاية سادسة.

وقالت تيخانوفسكايا باللغة الانكليزية في تسجيل فيديو موجه إلى مجلس أوروبا ووضع على موقع يوتيوب "أطلب منكم عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة". وأضافت أن "لوكاشنكو فقد كل شرعية في نظر أمتنا والعالم".

وتأتي دعوة تيخانوفسكايا قبل ساعات من قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي حول بيلاروس، تعقد الاربعاء وقد تقرر توسيع العقوبات التي فرضت الأسبوع الماضي بعد قمع التظاهرات.