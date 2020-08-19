شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات التضخم والجوع ترتفع خمسة أضعاف تحت حكم أردوغان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مركز أبحاث اتحاد صناع المعادن فى تركيا، عن ارتفاع معدلات التضخم والجوع بمقدار يفوق خمسة أضعاف تحت حكم حزب العدالة والتنمية، إذ ارتفع معدل الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا من 15.3 ليرة تركية عام 2003 إلى 79.50 ليرة عام 2020 الجارى.

وأضاف التقرير أن الأسرة التركية المكونة من 4 أفراد أصبحت تحتاج إلى 2385 ليرة تركية شهريًا بحد أدنى من أجل الحصول على تغذية سليمة، فيما وصل حد الفقر لـ8 آلاف و249 ليرة تركية.

وتابع التقرير أنه زاد حد الجوع بمقدار 5.2 مرات على مدى الـ17 عامًا الماضية، وفى الفترة نفسها، ارتفع معدل التضخم بمقدار 4.69 مرة، وعليه فإن الزيادة فى خط الجوع أعلى من معدلات التضخم العام.