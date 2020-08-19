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سيد شعبان أمينا عاما مساعدا لدولة المقر باتحاد المحامين العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قررت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب،  اختيار سيد حسين شعبان أمينا عاما مساعدا لدولة المقر، وذلك عقب خلو المقعد بعد وفاة الراحل عبد العظيم المغربى الذى وافته المنية السبت الماضى.

 

توفى،السبت الماضى ، عبد العظيم المغربى الأمين  العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، و نعى عدد من المحامين و أعضاء مجلس النقابة العامة و اتحاد المحامين العرب الراحل ، مؤكدين أن الراحل كان علم من أعلام المحاماة و العمل النقابى العربى.

 

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وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعه بتونس رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى المحامى نائب الأمين العام "الأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة".

 

وجدد المكتب الدائم - فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.

 

 

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