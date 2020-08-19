بدء المرحلة الثانية من تطوير منطقة دير جبل الطير بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

بدأت محافظة المنيا، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أُدراج "الدير" من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن هناك لجنة بدأت اليوم في استلام الموقع العام ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية للمنطقة.

واستعرض الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الآثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الآثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الآثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة.

وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي والذي تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم.