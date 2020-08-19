صحافة إسرائيل: مستقبل العلاقات الفلسطينية-الخليجية.. وحرب مرتقبة على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد إبراهيم:

تواصل الصحف الإسرائيلية الصادرة الأربعاء الاهتمام بتداعيات الاتفاق المنتظر بين إسرائيل والإمارات، وبات واضحا تركيز بعض من هذه الصحف على مستقبل العلاقات الفلسطينية-الخليجية، بينما اهتمت صحف أخرى بأجواء التصعيد في قطاع غزة المحاصر.

وحظيت الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري أيضا باهتمام الصحافة العبرية خاصة مع إدانة أحد ناشطي حزب الله وتبرئة قيادة الحزب وسوريا.

العلاقات الفلسطينية-الخليجية

تواصل الصحف الإسرائيلية كتابة رسائلها من دولة الإمارات، وقال الداد بك موفد صحيفة إسرائيل اليوم إلى أبو ظبي إن الحديث في الدوائر السياسية الإماراتية الآن يرتكز على نقطة مهمة وهي رصد مستقبل العلاقات الفلسطينية الخليجية.

وقال مصدر إماراتي مسؤول للصحيفة إن الكثير من الإماراتيين باتوا يرون ضرورة تغير النظرة إلى إسرائيل، والأهم من ذلك إعادة النظر إلى مستقبل العلاقات الخليجية الفلسطينية ككل، خاصة في ظل تداعيات المشهد السياسي الان، وغضب السلطة الفلسطينية من قرار الإمارات بالتفاوض مع إسرائيل وإبرام اتفاق سلام معها، وهو ما أثار غضب السلطة التي أمرت بسحب سفيرها من أبو ظبي.

ونبه المصدر إلى الخلاف المشتعل الآن في منصات التواصل الاجتماعي بين الكثير من الأطراف الفلسطينية والخليجيين، وهو الخلاف الذي يتم رصده ومتابعته في إسرائيل لأنه يعكس تغيرا جوهريا في مستقبل العلاقات بين الطرفين (الفلسطيني والخليجي)، الأمر الذي أشار إليه التقرير صراحة وأوضح أن ذلك يؤكد على صحة الخطوات الإسرائيلية الساعية الآن إلى استغلال هذه الخلافات الثنائية لتعميق العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

ونبه المصدر إلى ضرورة ترسيخ بعض من المبادئ السياسية والاستراتيجية حتى يستمر الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، موضحا أن كافة الشواهد تشير إلى أنه سيستمر ويعيش خاصة في ظل التغيرات الاستراتيجية الحاصلة في العالم الآن.

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حرب في غزة

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول وصفته بالكبير في مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل تستعد لجولة أخرى من الحرب على قطاع غزة المحاصر، إذا لزم الأمر، لوقف الاعتداءات المنطلقة من هناك.

ونبه هذا المسؤول أن نتنياهو قال صراحة لرؤساء المجالس المحلية المحيطة بالقطاع أن إسرائيل ستخوض حربا مع حركة حماس نتيجة للبالونات التي تقوم بتفجيرها بين الحين والآخر في القطاع، موضحا أن الحكومة اتبعت سياسة جديدة تقضي بأنه لا فرق بين إطلاق قذيفة صاروخية وإضرام النار من ناحية الرد الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة أن الأربعاء شب فقط تسعة وثلاثون حريقا بفعل بالونات حركة حماس، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية وتداعياتها.

الحريري

من جانبها أشارت صحيفة معاريف إلى أهمية الحكم الذي أصدرته بالأمس المحكمة الدولية ضد أحد النشطاء في حزب الله، والذي تم اتهامه بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، مشيرة إلى خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، خاصة وأن المشاكل والأزمات تتواصل ضد الحزب منذ انفجار مرفأ بيروت، غير أن السؤال الآن هل من الممكن أن يستجيب الحزب ويسلم الناشط سليم عياش للمحكمة؟

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله ومن خلفه إيران يرفضان تماما الآن تسليم المتهم بهذه الجريمة، وهو أمر متوقع غير أن السؤال الدقيق الآن يجب أن يرتكز على مستقبل الحزب، وهل سيستمر رقما صعبا في المعادلة السياسية اللبنانية أو لا؟ قائلة إن كافو الشواهد تشير إلى أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من التغيرات الاستراتيجية المهمة في العالم والمنطقة، وسيكون حزب الله على رأس هذه التغيرات والتحولات.