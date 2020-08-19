إخلاء سبيل مدرس ثانوي يدير مركزًا للدروس الخصوصية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مُدرس لغة عربية، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات في اتهامه بإعطاء دروس خصوصية للطالبات داخل منزله ببلبيس.

كانت الأجهزة التنفيذية بمدينة بلبيس، برئاسة اللواء سامى علام، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة بلبيس، شنت حملة مُكبرة لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "ع.د" 48 سنة، مدرس لغة عربية؛ أثناء إعطاء دروس خصوصية لعدد كبير من الطالبات داخل سنتر دروس بمنزله ببندر بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4811 جُنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات.