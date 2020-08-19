أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك ليتراوح بين 18 و21 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

Advertisements

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه بين 30 جنيها و100 جنيه.

ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.