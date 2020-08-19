منظمة الصحة العالمية: "مناعة القطيع" ليست الحل لإنقاذ العالم من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، ان "مناعة القطيع" ليست الحل الذي يعتمد عليه لإنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان المدير الإقليمى لمنطقة غرب المحيط الهادى بمنظمة الصحة العالمية، قد أكد إن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.

Advertisements

وقال تاكيشى كاساى فى إفادة عبر الإنترنت، "هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفا: كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد والذين يعيشون فى مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة".