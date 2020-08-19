ليبيا تُسجل 489 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، إضافة إلى تسجيل 34 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 9068 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 164، بينما بلغت حالات الشفاء 1003حالات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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