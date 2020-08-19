روسيا تُسجل 4828 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 4 آلاف و828 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 691 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 937 ألفا و321 إصابة.



وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الأربعاء - في بيان - بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت روسيا 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 937 ألفا و321 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 691 ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 162 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأفاد المقر في بيانه بأن:

"6795 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 749 ألفا و23 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 117 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و989 شخصا.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.