طوكيو تُسجل 186 إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم الأربعاء، أن أحدث الإحصائيات، ترفع الحصيلة التراكمية في العاصمة إلى 18 ألفا و268 شخصا بينهم 32 في حالة خطيرة.
ورفعت حكومة (طوكيو) حالة التأهب للوباء إلى أعلى المستويات، مما يعني انتشار العدوى، وطلبت السلطات من الأماكن التي تقدم المشروبات الكحولية الإغلاق بحلول الساعة 10 مساءً حتى نهاية هذا الشهر.
يُذكر أن معدل الوفيات اليومية استمر في الغالب في خانةالآحاد منذ رفع حالة الطوارئ في 25 مايو الماضي، غير أن حصيلة الوفيات ارتفعت مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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