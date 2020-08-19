السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن السودان ، الثلاثاء، عن استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، بتبادل مقترحات النص النهائي للاتفاقية.

وبحسب وزارة الري السودانية، فإن وزراء الري في الدول الثلاث بدأوا الاجتماع، بتقديم ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.

وأوضحت الوزارة السودانية، في بيان، أن “الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الإتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس/آب الجاري”.

وأشارت إلى “بروز خلافات خلال الاجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا”.

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وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص”.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات، الأربعاء، بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس/آب الجاري من رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني جدد موقف بلاده الرافض لربط اتفاق سد النهضة الإثيوبي بمحاصصات تقاسم مياه النيل، مشيرا إلى أن ذلك “أمر غير مقبول”.

وسد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة، والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.