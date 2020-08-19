غوتيريش يوجه رسالة في اليوم العالمي للعمل الإنساني: إنجازات خارقة في ظروف غير عادية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وجه الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رسالة في “اليوم العالمي للعمل الإنساني”، وقال:”نحيي اليوم، بالاحتفال في اليوم العالمي للعمل الإنساني، الجهود التي يضطلع بها العاملون في مجال الأنشطة الإنسانية الذي يتغلبون على تحديات هائلة لإنقاذ أرواح الملايين من البشر وتحسين نوعية حياتهم. فأبطال الحياة اليومية هؤلاء، يحققون إنجازات خارقة للعادة في ظروف غير عادية من أجل مساعدة النساء والرجال والأطفال الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الأزمات”.

وتابع:”في هذا العام، يواجه العاملون في مجال الأنشطة الإنسانية إجهادا بشكل لم يسبق له مثيل. فهم يواجهون أزمة كوفيد-19 العالمية مع ما يترتب عنها من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن آثار الجائحة. ذلك أن فقدان الوظائف وفرص التعليم والحرمان من الغذاء والماء وانعدام السلامة عوامل تدفع بملايين من الناس إلى حافة الهاوية”.

اضاف:”القيود المفروضة على التنقل لإبطاء انتشار الفيروس تعني أن المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات المحلية – كما كان الشأن في كثير من الأحيان من ذي قبل – هي أولى الجهات التي تستجيب للحالات الطارئة. وتلك هي الجهات التي نحتفل بها هذا العام: الناس الذين هم أنفسهم من المحتاجين في الغالب، مثل اللاجئين الذين يساعدون المجتمعات المضيفة، والعاملين الصحيين المحليين الذين يرعون المرضى ويقومون بتحصين الأطفال، والعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية الذين يتفاوضون من أجل الوصول إلى مناطق النزاع لجلب الطعام والماء والدواء. انهم الجنود المجهولون في الكفاح ضد الجائحة الذين يخاطرون في كثير من الأحيان بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين”.

وختم:”اليوم، أدعوكم إلى أن تضموا صوتكم إلى صوتي من أجل تجديد تقديرنا ودعمنا لهؤلاء العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية والعاملين الصحيين والمسعفين الأوائل الشجعان الذين يبدون تضامنهم ويتحلون بالإنسانية في هذه الظروف التي تشتد فيها الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى”.