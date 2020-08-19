كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول دولة تعلن الحصول على لقاح كورونا وتوزيعه مجانًا على السكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، حصولها على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستصنعه وتوزعه مجانًا على السكان.

وتوصلت السلطات الأسترالية، إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية "أسترازينكا" بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة).

وقد أكد رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، تصنيع وتقديم اللقاحات مجانًا لـ25 مليون أسترالي".

ويذكر أن لقاح أكسفورد واحد من 5 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب حاليًا، حيث أجرت السلطات مناقشات مع "العديد من الأطراف حول العالم" بشأن اللقاحات المحتملة، بينما تدعم الباحثين المحليين في جهودهم.

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وقد وقعت السلطات الأسترالية، بالفعل اتفاقا بقيمة 25 مليون دولار أسترالي (15.2 مليون يورو) مع شركة المعدات الطبية الأميركية بيكتون ديكنسون لتوريد 100 مليون حقنة وإبرة، لاستخدامها في وصف جرعات اللقاح.

وتواجه أستراليا، التي تمكنت من احتواء الموجة الأولى من العدوى، زيادة في الحالات منذ أوائل يوليو المنصرم، لا سيما في ولاية فيكتوريا الواقعة جنوبي البلاد، حيث تم فرض حجر صحي ثان في ملبورن وميتشيل.

وبالنسبة للإصابات، يمثل عدد الحالات في فيكتوريا نحو 60% من إجمالي 17 ألفاً و300 حالة تم رصدها في كافة أنحاء البلاد منذ بداية الوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.