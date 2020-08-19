كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم أمس الثلاثاء، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصحية الصينية، بيانًا ذكرت فيه أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، عن تسجيل 14 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 17 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 أغسطس آب 84888 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

وفي وقت سابق، حصل الجيش الصيني، على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كوفيد-19 طورته مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما، حسبما قالت شركة "كانسينو بيولوجيكس".

وذكرت شركة "كانسينو بيولوجيكس"، أن اللقاح الذي يُطلق عليه اسم (أيه.دي.5-إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

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وأكدت شركة كانسينو، أن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة، واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وقالت شركة "كانسينو بيولوجيكس": "يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حاليا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

وقد أظهرت المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحة تجاريا.

والجدير بالذكر أنه لم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن يوجد 12 لقاحا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يجري اختبارها على البشر.