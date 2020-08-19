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حريق يلتهم مخيما للمهاجرين الأفارقة في تزنيت

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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اندلع، أمس الثلاثاء، في تزنيت حريق مهول في حي صفيحي، يقطن فيه مهاجرون، ينحدرون من جنوب الصحراء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح بقدر ما تسبب في خسائر مادية، ولاتزال أسبابه مجهولة.

إلى ذلك، انتقلت عناصر الوقاية المدنية، والمصالح الأمنية إلى عين المكان من أجل محاصرة النيران، وفتح تحقيق في الموضوع.

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