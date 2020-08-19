إصابة شخص في شجار باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص من اللد بجروح في شجار وقع في المدينة، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه تلقى بلاغ مفاده "إصابة رجل (45 عامًا) بجراح وصفت بأنها متوسطة، وإصابات بأنحاء جسده، خلال حادث عنف (شجار)، في شارع ‘آرييه بن إليعيزر’ في اللد، وعليه هرع طاقم طبي تابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى ‘أساف هروفيه’ لاستكمال العلاج". وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

ومما يذكر أنه قُتل محمد خالدي، في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بقرية إبطن، مساء أمسِ الثلاثاء.