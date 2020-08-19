المغرب يسجل أكبر عدد يومي للوفيات بكورونا

الأربعاء 19 أغسطس 2020

أفادت وزارة الصحة المغربية بأن المملكة سجلت أمس الثلاثاء أكبر عدد يومي لوفيات كورونا بلغ 33 حالة مقابل 23 أول أمس الإثنين.



وقالت الوزارة إن المغرب سجل أمس أيضا 1245 حالة إصابة بكوفيد-19 مقابل 1069 أول أمس، ليبلغ مجموع المصابين منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ ظهور أول حالة في المغرب، 44830.

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وتقول السلطات الصحية إن المغرب يشهد حاليا موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا يرتفع فيها عدد الحالات.

كما أغلقت السلطات لهذا السبب عددا من المدن الكبرى في المملكة، منها طنجة ومراكش والدار البيضاء.

وأغلقت بعض الأحياء في مدن أخرى، كالرباط وسلا، وكذلك الشواطئ. وفرضت غرامات مالية على عدم وضع الكمامات وعلى منتهكي حالة الطوارئ الصحية.