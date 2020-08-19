شكرا لقرائتكم خبر عن 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12546 منها 6429 حالة تعافي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.