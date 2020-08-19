شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أسيراً فلسطينياً محرراً من ضاحية ذنابة شرق طولكرم. وأفادت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى صالح الأعرج، بعد أن داهمت منزله.

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