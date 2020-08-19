بالفيديو: ما أبرز الملفات التي يحملها الكاظمي معه الى واشنطن؟

ايام معدودة تفصل بين لقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد اعلان تسريب لجدول الزيارة الذي تضمن شد الرحال الى واشنطن، وبحسب الجدول المسرب فان الوفد الوزاري المرافق للكاظمي سيضم كلا من وزراء الدفاع والخارجية والنفط والهجرة والمهجرين والكهرباء، وسيجري استقبال الجانب العراقي في قاعدة اندروا العسكرية في واشنطن ويفترض ان تجري مراسيم استقبال رسمية لكنها غير مؤكدة بذريعة سوء الطقس.فيما ستجري يوم الاربعاء انعقاد جلسات الحوار الاستراتيجي الثاني في مقر وزارة الخارجية الأميركية بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وما ان اقترب موعد الزيارة ازدادت حدة التصريحات السياسية بين المؤيدين والمشككين بها.

غير ان الكفة رجحت لصالح الرافضين الذين يرونها ستنحرف عن هدفها المنشود لاسيما بعد الكشف عن لقاءات اجراها الكاظمي مع قائد فيلق القدس الايراني في ظل انباء تشير بحمل الكاظمي رسائل ايرانية للجانب الاميركي الامر الذي قد يفقد الزيارة اي محتوى سيادي في حال ثبت الموضوع، لاسيما وان نوابا طالبوا الكاظمي بالتركيز على مناقشة قرار البرلمان العراقي القاضي باخراج القوات الامريكية من البلاد.



مراقبون عدوا الزيارة بانها مهمة كونها ستحدد شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن وخاصة في الجانب العسكري حيث ستناقش على طاولة الحوار انسحاب القوات الاميركية بالكامل او جدولة انسحابها وفق اطار زمني محدد. اما المواضيع الاخرى التي ستناقش فستكون التعاون بالمجال الاقتصادي والتجاري واستئناف تبادل الخبرات ودعم المؤسسات العراقية وتفعيل الاتفاقيات السابقة والتي تلكأت واشنطن بتطبيقها.

وبحسب نواب فان نتائج زيارة الكاظمي الى واشنطن ان لم تتضمن حسم موضوع اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها الامريكية فانها ستكون فاشلة ولن تسهم باصلاح الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد.

التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.