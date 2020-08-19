صور مسرّبة لجهاز آيفون الجديد

ظهرت صور لأجهزة آيفون الجديدة في الغطاء قبل عرضها الرسمي.
وأشار الموقع، أن أحد النماذج يشبه "آيفون 4" من حيث الحجم.
وأثبتت هواتف "آبل" أنها الأجهزة الأكثر شعبية في خمس دول. ووصلت حصة "آيفون 11" في السوق الأمريكية في نيسان 2020 إلى 16%، كما قاد الجهاز مبيعات السوق في كل من الصين وبريطانيا وألمانيا واليابان.
وفي وقت سابق، أعلن عن تأجيل عرض الهواتف الذكية الجديدة "آيفون 12" حتى 12 تشرين الأول.
ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.
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