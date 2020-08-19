اخبار العالم

صور مسرّبة لجهاز آيفون الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ظهرت صور لأجهزة آيفون الجديدة في الغطاء قبل عرضها الرسمي.
وقدمت الشركة المصنعة الصور لموقع "9to5mac"، الذي عرض قبل ذلك ملحقات "آيفون 12" و"آيفون 12 برو".

وأشار الموقع، أن أحد النماذج يشبه "آيفون 4" من حيث الحجم.

وأثبتت هواتف "آبل" أنها الأجهزة الأكثر شعبية في خمس دول. ووصلت حصة "آيفون 11" في السوق الأمريكية في نيسان 2020 إلى 16%، كما قاد الجهاز مبيعات السوق في كل من الصين وبريطانيا وألمانيا واليابان.


وفي وقت سابق، أعلن عن تأجيل عرض الهواتف الذكية الجديدة "آيفون 12" حتى 12 تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور مسرّبة لجهاز آيفون الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا