رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي

2020-08-19 | 08:48
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أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، استمرار قائد الفريق ليونيل ميسي مع برشلونة، فيما أشار إلى أن الوقت قد حان للتخلص من بعض اللاعبين.
وقال بارتوميو، خلال حوار نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أريد التحدث بالسوء عن أي شخص، وأريد أن أثني على شخصية اللاعبين الذين جعلونا أفضل ناد في العالم، وأهنئهم، والآن حان الوقت للبدء في التخلص من بعض هؤلاء اللاعبين بكل شرف"، وفقاً لموقع "كووورة".
وبشأن رحيل اللاعبين الذين ما زال لديهم عقود، أجاب: "هذا التخطيط سيتم تنفيذه من الآن مع المدرب والأمانة الفنية، وسيتم إخبارهم بذلك والبعض منهم يعرف ذلك بالفعل لأنه تم التحدث إليهم في الآونة الأخيرة، وسيتم إجراء محادثات مع اللاعبين لشرح وضعهم، ويجب التحدث معهم لأنهم لاعبون أسطوريون ويجب أن يرحلوا بتكريم".
وعن نجم الفريق ليونيل ميسي، قال بارتوميو: "ميسي؟ هو يريد إنهاء مسيرته في النادي، وقال ذلك عدة مرات، وتحدثت مع كومان وأخبرني أن ميسي هو ركيزة مشروعه".
وتابع: "ميسي لديه عقد مع برشلونة حتى 2021، وهو يعرف ذلك، وأتحدث بانتظام معه وخاصة مع والده، وهناك مشروع ومدرب جديد سيصل ويعتمد عليه"، مضيفاً: "ميسي لا يزال أفضل لاعب في العالم، إنه رقم 1، وكل مشروع يتم إنجازه يتم التفكير في أن لدينا أفضل لاعب في العالم ونعمل على تطويره في الموسم الجديد".
وبشأن رحيل اللاعبين الذين ما زال لديهم عقود، أجاب: "هذا التخطيط سيتم تنفيذه من الآن مع المدرب والأمانة الفنية، وسيتم إخبارهم بذلك والبعض منهم يعرف ذلك بالفعل لأنه تم التحدث إليهم في الآونة الأخيرة، وسيتم إجراء محادثات مع اللاعبين لشرح وضعهم، ويجب التحدث معهم لأنهم لاعبون أسطوريون ويجب أن يرحلوا بتكريم".
وعن نجم الفريق ليونيل ميسي، قال بارتوميو: "ميسي؟ هو يريد إنهاء مسيرته في النادي، وقال ذلك عدة مرات، وتحدثت مع كومان وأخبرني أن ميسي هو ركيزة مشروعه".
وتابع: "ميسي لديه عقد مع برشلونة حتى 2021، وهو يعرف ذلك، وأتحدث بانتظام معه وخاصة مع والده، وهناك مشروع ومدرب جديد سيصل ويعتمد عليه"، مضيفاً: "ميسي لا يزال أفضل لاعب في العالم، إنه رقم 1، وكل مشروع يتم إنجازه يتم التفكير في أن لدينا أفضل لاعب في العالم ونعمل على تطويره في الموسم الجديد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.