رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي

وقال بارتوميو، خلال حوار نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أريد التحدث بالسوء عن أي شخص، وأريد أن أثني على شخصية اللاعبين الذين جعلونا أفضل ناد في العالم، وأهنئهم، والآن حان الوقت للبدء في التخلص من بعض هؤلاء اللاعبين بكل شرف"، وفقاً لموقع "كووورة".وبشأن رحيل اللاعبين الذين ما زال لديهم عقود، أجاب: "هذا التخطيط سيتم تنفيذه من الآن مع المدرب والأمانة الفنية، وسيتم إخبارهم بذلك والبعض منهم يعرف ذلك بالفعل لأنه تم التحدث إليهم في الآونة الأخيرة، وسيتم إجراء محادثات مع اللاعبين لشرح وضعهم، ويجب التحدث معهم لأنهم لاعبون أسطوريون ويجب أن يرحلوا بتكريم".

وعن نجم الفريق ليونيل ميسي، قال بارتوميو: "ميسي؟ هو يريد إنهاء مسيرته في النادي، وقال ذلك عدة مرات، وتحدثت مع كومان وأخبرني أن ميسي هو ركيزة مشروعه".



وتابع: "ميسي لديه عقد مع برشلونة حتى 2021، وهو يعرف ذلك، وأتحدث بانتظام معه وخاصة مع والده، وهناك مشروع ومدرب جديد سيصل ويعتمد عليه"، مضيفاً: "ميسي لا يزال أفضل لاعب في العالم، إنه رقم 1، وكل مشروع يتم إنجازه يتم التفكير في أن لدينا أفضل لاعب في العالم ونعمل على تطويره في الموسم الجديد".