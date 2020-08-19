بالفيديو: المحكمة الدولية تنفي ضلوع حزب الله وسوريا في إغتيال الحريري

وقال القاضي ديفيد ري في جلسة النطق بالحكم في لاهاي انه ربما كانت لدى سوريا وحزب الله دوافع للقضاء على الحريري وبعض حلفائه السياسيين ولكن لم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في مقتل الحريري وكذلك لا يوجد دليل مباشر على تورط سوريا في القضية، لافتا الى ان عملية الاغتيال كانت بلا شك عملا سياسيا.بعد مضي خمسة عشر عاما على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في قلب العاصمة بيروت بانفجار استهدف موكبه في الرابع عشر من شباط 2005. اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عدم وجود دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا في القضية.

المحكمة اكدت ايضا أن الانتحاري الذي نفذ عملية الاغتيال هو ليس المدعو "أبو عدس" وانما كانت عملية ارهابية تم تنفيذها لاهداف سياسية، وان الادلة اثبتت تورط سليم عياش باغتيال الحريري، مشيرة الى أنه لا يوجد إثباتات بشأن الجهة التي تقف وراء عياش والآخرين.



القاضي دايفيد راي كشف خلال قراءته خلاصة الحكم ان اعلان المسؤولية عن عملية اغتيال الحريري كان زائفا وان انتحاريا يقود آلية من نوع (ميتسوبيشي) استهدف موكب الحريري وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، كما اكد القاضي انه تمت مراقبة الحريري بشدة قبيل اغتياله باستخدام أكثر من طنين ونصف من المتفجرات.

وفي اول تعليق له قال الرئيس اللبناني السابق سعد الحريري ان المحكمة الدولية التي نطقت بالحكم في قضية اغتيال والده أثبتت أنها غير مسيسة أو موظفة لاستهداف أي جهة، معلنا القبول بحكمها ويطلب القصاص العادل من المنفذين.

التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.

